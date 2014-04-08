Білоруський політв'язень Автухович вийшов на волю

Колишній політв'язень, 51-річний підприємець з Волковиська ще 1 рік і 4 місяці залишиться під превентивним наглядом.

Автуховича було заарештовано 8 лютого 2009 року. У травні 2010 року Верховний суд визнав його винним за частиною 3 статті 295 Кримінального кодексу (незаконні дії з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) за перевезення і зберігання п'яти патронів до мисливської гвинтівки і засуджено до п'яти років двох місяців позбавлення волі в умовах суворого режиму.

Читайте такожВР ухвалила закон, яким повністю реабілітувала 28 політичних в`язнів

Про це повідомляє агентство БелаПАН.

У в'язниці Автуховичу неодноразово пропонували написати прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка, але він відмовився це робити. "Маю свої погляди, і все життя я ніколи їх не змінюю. Я нічого не робив поганого для Батьківщини і народу, не порушував жодних законів, чому я повинен звертатися з проханням?" - так пояснював підприємець свою позицію в одному з листів на волю.

У вересні 2013 року стало відомо, що Автухович розрізав собі живіт лезом, виражаючи протест проти "відверто знущального ставлення" до нього з боку тюремної адміністрації.

Це було вже друге кримінальне покарання підприємця (Автухович заснував у місті приватну службу таксі). Вперше його заарештували в жовтні 2005 року за звинуваченням у несплаті податків і засудили на три з половиною роки позбавлення волі.

Звільнившись перший раз, Автухович став одним з організаторів руху ветеранів бойових дій "Захисники Вітчизни". До оргкомітету ввійшли також відомий правозахисник Олег Волчек і голова громадського об'єднання інвалідів афганської війни Олександр Комаровський. У 2009 році всі троє відмовилися одержувати медалі з нагоди 20-річчя виведення військ з Афганістану, назвавши аморальним отримання таких нагород після скасування пільги ветеранам бойових дій у цій країні.

Обидва рази правозахисники визнавали Автуховича політичним в'язнем, засудженим за активну громадську діяльність і боротьбу з корупцією. Крім того, вони вказували на серйозні процесуальні порушення, допущені в суді над підприємцем.