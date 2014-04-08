США розглядають посилення своєї військової присутності в Європі

Про це заявив у вівторок помічник міністра оборони США Дерек Чоллет, передає Радіо Свобода.

Виступаючи в комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, Чоллет підкреслив, що Сполучені Штати не прагнуть до конфронтації з Росією, але протизаконна анексія Криму і постійна військова загроза з боку Росії щодо України можуть стати причиною збільшення чисельності американського військового контингенту в Європі.

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Дерек Чоллет сказав також, що вирішено продовжити перебування в Чорному морі американського есмінця "Truxtun" і направити в цей регіон наступного тижня ще один корабель. Зараз чисельність американського військового персоналу на території європейських держав налічує близько 67 тисяч осіб.