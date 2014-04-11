Берлусконі домігся заміни тюремної відсидки на громадські роботи

Тепер остаточне рішення з цього питання має бути винесено спеціальним наглядовим судом у Мілані, який, як очікується, оголосить про нього протягом найближчих п'яти днів.

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У відповідності з положеннями італійського законодавства, 77-річний Берлусконі має право обрати альтернативну міру покарання і через своїх адвокатів повідомив італійській владі про свій намір відбувати його у формі обов'язкових громадських робіт, передає Росбалт.

Як повідомлялося, в серпні 2013 року Верховний касаційний суд Італії підтвердив обвинувальний вирок Берлусконі по "справі Mediaset". Раніше суди першої та другої інстанції політика засудили до чотирьох років позбавлення волі. Проте пізніше термін тюремного ув'язнення з урахуванням прийнятого в 2006 році закону про амністію був зменшений до року.

Крім цього, екс-прем'єр пригврен також до семи років позбавлення волі і заборони довічно займати будь-які державні посади за зв'язок з неповнолітніми та зловживання службовим становищем.