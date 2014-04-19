Журналісти Росії подають до суду на Жириновського - ЗМІ

У п`ятницю, 18 квітня, під час підходу до преси лідер ліберал-демократів у відповідь на запитання журналістки почав викрикувати образи на її адресу, а потім ображати і колег, які заступилися за неї. Після інциденту вагітна кореспондентка була госпіталізована,

Про це повідомляє lenta.ru.

«У зв`язку з огидним інцидентом в Держдумі, через який після витівки Володимира Жириновського наш кореспондент опинилася в лікарні, ми прийняли рішення використовувати всі юридичні можливості, щоб якомога сильніше покарати пана Жириновського відповідно до законодавства, в тому числі ми будемо подавати в суд» , - сказала головний редактор агентства Маргарита Симоньян. За її словами, інтереси агентства на процесі представлятиме адвокат Анатолій Кучерена. Сам Кучерена підтвердив, що така домовленість вже досягнута.

Крім того, «Росія сьогодні» звернулося до комісії Держдуми з депутатської етики з проханням позбавити лідера ЛДПР слова на засіданнях Держдуми на місяць, а також з вимогою принести публічні офіційні вибачення.

Агресивна реакція Жириновського під час підходу до преси послідувала на запитання журналістки про можливі відповідні санкції на введені напередодні Україною заборони на в`їзд росіян.

«Які санкції? Так по-доброму треба, ласкою треба! Де там ці придурки, сюди йди!» - сказав він, звертаючись до однопартійців, які його супроводжували.

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«Сюди йди теж, журналістка! Давай, я вимовлю, а ти підбігаєш і починаєш її жорстко гвалтувати... Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес!» - вигукував політик. Колеги журналістки з парламентського пулу оточили дівчину, не даючи підійти до неї. Кореспондентка «Інтерфаксу» спробувала урезонити депутата, звернувши його увагу, що він, крім іншого, ображає вагітну. Однак це не зупинило Жириновського, і він переключився на неї: «Ви будете позбавлені роботи в «Інтерфаксі», все! Є питання ще?»

У фракції ЛДПР в Держдумі спочатку від коментарів відмовилися. Увечері в інтерв`ю «Коммерсант FM» перший заступник керівника фракції Олексій Діденко заявив, що це був жарт, який журналісти чомусь не зрозуміли.

Вчинок Жириновського засудили багато політиків - спікер Держдуми Сергій Наришкін зазначив, що вкрай негативно ставиться до того, що трапилося, і вибачився за поведінку лідера ЛДПР, вибачення кореспондентам за поведінку своїх колег з опозиції приніс і віце-спікер Держдуми, заступник секретаря Генради партії «Єдина Росія» Сергій Железняк.

Від самого лідера ЛДПР ні вибачень, ні коментарів не надійшло.