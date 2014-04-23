Комісія Держдуми з етики розгляне поведінку Жириновського

Журналісти парламентського пулу підписали заяву на ім'я спікера Держдуми Сергія Наришкіна з проханням дати оцінку поведінці Жириновського, передає РИА Новости.

З відкритим листом до голови ГД звернувся і Спілка журналістів Москви, він також попросив дати оцінку діям лідерів ЛДПР.

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Нагадаємо, Жириновський наказав зґвалтувати вагітну журналістку. Під час підходу до преси перед початком засідання в Держдумі лідер ліберал-демократів у відповідь на запитання журналістки МІА "Росія сьогодні" з приводу введеного Україною заборони на в'їзд росіян-чоловіків у віці від 16 до 60 років почав вигукувати образи на її адресу, а потім ображати і її колегу з "Інтерфаксу", яка вступилася за неї. Після інциденту вагітна кореспондентка потрапила в лікарню.

У неділю Жириновський вибачився перед ображеної їм журналісткою в прямому ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1".