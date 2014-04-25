Через снігопад на одній з трас в РФ утворилася пробка завдовжки в 43 км
07:22, 25 квітня 2014Світ
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Пробка завдовжки в 43 км утворилася на трасі в Бурятії. Рух ускладнено через снігопад і ожеледь на дорозі.
Через снігопад на одній з страз в РФ утворилася пробка завдовжки в 43 км
Рух на трасі М-55в Бурятії утруднене через снігопад утворилася пробка завдовжки в 43 кілометри, передають РИА Новости.
За даними ГУМНС, в п'ятницю вранці на трасі М-55 через снігопад і ожеледь на дорозі ускладнено рух з 240 за 283 кілометри.
"Ускладнено рух 20 вантажних і десяти легкових автомобілів. В цілях забезпечення безпечного руху дану ділянку дороги перекрито для вантажного транспорту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
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