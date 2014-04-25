Через снігопад на одній з трас в РФ утворилася пробка завдовжки в 43 км

Рух на трасі М-55в Бурятії утруднене через снігопад утворилася пробка завдовжки в 43 кілометри, передають РИА Новости.

За даними ГУМНС, в п'ятницю вранці на трасі М-55 через снігопад і ожеледь на дорозі ускладнено рух з 240 за 283 кілометри.

"Ускладнено рух 20 вантажних і десяти легкових автомобілів. В цілях забезпечення безпечного руху дану ділянку дороги перекрито для вантажного транспорту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.