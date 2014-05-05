Чеські ЗМІ повідомляють про викриття у країні осередку російських неонацистів

Про це повідомляє Радіо Прага.

П'ятьом затриманим були висунуті звинувачення. Вони підозрюються у заснуванні, підтримці і пропаганді руху неонацистської спрямованості, що закликає до утиску прав і свобод особи.

Обвинуваченим загрожує п'ять років позбавлення волі, підтвердила чеському агентству ЧТК речник празької поліції Андреа Зоулова.

Раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що не хотів би, аби Росія почала "захищати" росіян у Карлових Варах, як зробила це у Криму.

Наразі Росія дестабілізує обстановку в східних і південних регіонах України, спираючись, окрім військових диверсантів і розвідників, на неонацистські, неофашистські та націоналістичні проросійські угруповання (партія "Родина", Боротьба, різноманітні об'єднання "козаків" та ін.).