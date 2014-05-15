Російський військовий вертоліт вторгся в економічну зону Латвії на Балтійському морі - ЗМІ
07:26, 15 травня 2014Світ
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Патрульні літаки НАТО в середу помітили в латвійській економічній зоні над Балтійським морем російський протичовновий вертоліт Ка-27.
Російський вертоліт Ка-27 порушив кордон морської економічної зони Латвії / defenseimagery.mi
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Національні збройні сили.
За даними видання, в останні місяці над Балтійським морем поблизу латвійських територіальних вод регулярно зауважують російські військові літаки. Це і Ан-12, Су-24 та Су-27, а також Іл-20.
З січня небо над країнами Балтії охороняють патрульні літаки США.
Як повідомлялося, з 9 по 22 травня в територіальних водах Латвії в Балтійському морі проводяться міжнародні навчання Open Spirit 2014, мета яких - пошук і нейтралізація вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн .
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