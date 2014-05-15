Російський військовий вертоліт вторгся в економічну зону Латвії на Балтійському морі - ЗМІ

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Національні збройні сили.

За даними видання, в останні місяці над Балтійським морем поблизу латвійських територіальних вод регулярно зауважують російські військові літаки. Це і Ан-12, Су-24 та Су-27, а також Іл-20.

З січня небо над країнами Балтії охороняють патрульні літаки США.

Як повідомлялося, з 9 по 22 травня в територіальних водах Латвії в Балтійському морі проводяться міжнародні навчання Open Spirit 2014, мета яких - пошук і нейтралізація вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн .