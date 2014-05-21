США розширили "список Магнітського" на 12 осіб

Йдеться, зокрема, про працівників в’язниці, які не надали медичної допомоги Сергію Магнітському, який викрив податкове шахрайство в Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

За повідомленням, санкції та візові обмеження вводяться згідно з так званим «Списком Магнітського» . Цей документ заморожує будь-які банківські рахунки чи нерухомість, які належать цим особам і забороняє громадянам США вести справи з ними.

Читайте такожЄвропарламент рекомендує застосувати санкції до 32 росіянДовідка. 2009 року юрист Сергій Магнітський помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.

Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили «Список Магнітського», який передбачає заборону на в’їзд до США російських чиновників, причетних до цієї справи.