США успішно випробували призначену для Європи систему ПРО
Американські військові провели випробування системи протиракетної оборони (ПРО) «Іджіс» наземного базування, яка призначена для Східної Європи.
Тестування пройшло на гавайському острові Кауаї, де військові симулювали запуск цілі, яку успішно перехопила протиракета Standard Missile 3 Block IB. Під час попередніх випробувань цих протиракет запуски проводилися тільки з кораблів, повідомляє Lenta.ru. Випробування системи «Іджіс» з використанням реальної, а не віртуальної цілі пройдуть в 2015 році.
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Згідно європейського планупротиракетної оборони, перший комплекс «Іджіс» у 2015 році буде розміщений в Румунії, а другий комплекс розгорнуто у Польщі в 2018 році.
У квітні рахункова палата США повідомила, що американська влада змушена вкласти додаткові кошти в розвиток, оскільки основні компоненти системи давали збої під час випробувань у 2013 році.
Зокрема, були виявлені несправності нової керованої ракети від компанії Raytheon, якою передбачалося оснастити комплекс «Іджіс», а також системи ПРО наземного базування, що розробляються компанією Boeing. У зв'язку з цим рахункова палата рекомендувала провести додаткові випробування елементів цих двох систем.
З 2002 року США вже витратили на розвиток ПРО $98 млрд. Тепер, згідно з прогнозами, владі може знадобитися вкласти до 2018 року ще близько $38 млрд.