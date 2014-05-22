США успішно випробували призначену для Європи систему ПРО

Тестування пройшло на гавайському острові Кауаї, де військові симулювали запуск цілі, яку успішно перехопила протиракета Standard Missile 3 Block IB. Під час попередніх випробувань цих протиракет запуски проводилися тільки з кораблів, повідомляє Lenta.ru. Випробування системи «Іджіс» з використанням реальної, а не віртуальної цілі пройдуть в 2015 році.

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Згідно європейського планупротиракетної оборони, перший комплекс «Іджіс» у 2015 році буде розміщений в Румунії, а другий комплекс розгорнуто у Польщі в 2018 році.

У квітні рахункова палата США повідомила, що американська влада змушена вкласти додаткові кошти в розвиток, оскільки основні компоненти системи давали збої під час випробувань у 2013 році.

Зокрема, були виявлені несправності нової керованої ракети від компанії Raytheon, якою передбачалося оснастити комплекс «Іджіс», а також системи ПРО наземного базування, що розробляються компанією Boeing. У зв'язку з цим рахункова палата рекомендувала провести додаткові випробування елементів цих двох систем.

З 2002 року США вже витратили на розвиток ПРО $98 млрд. Тепер, згідно з прогнозами, владі може знадобитися вкласти до 2018 року ще близько $38 млрд.