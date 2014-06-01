Росія вжила заходів, аби виключити можливість використання станцій GPS у військових цілях

Про це УНІАН повідомили у Федеральному космічному агентстві РФ.

«Відповідно до доручення уряду РФ, Роскосмосом спільно з Федеральним агентством наукових організацій 1 червня 2014 року реалізовані заходи, що виключають використання інформації від станцій глобальної сейсмографічної мережі (GSN), що працюють за сигналами системи GPS і розташованими на території Російської Федерації, в цілях, не передбачених діючими угодами, зокрема у військових цілях» - йдеться у повідомленні.

При цьому про призупинення роботи станцій GPS не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня віце-прем`єр РФ з питань ОПК Дмитро Рогозін заявив, що Росія з 1 червня призупинить роботу 11 наземних станцій з передачі сигналу GPS на своїй території.

За словами Рогозіна, США відмовилися розміщувати на своїй території станцію корекції сигналу російської навігаційної системи ГЛОНАСС.

17 листопада 2013 року New York Times поширило інформацію про те, що американське ЦРУ і Пентагон намагаються умовити Держдепартамент США не видавати Роскосмосу дозвіл на будівництво на американській території кількох вимірювальних станцій системи ГЛОНАСС через побоювання, що вони можуть бути використані у військових цілях.

За даними видання, у американських спецслужбах і Пентагоні побоюються, що якщо Держдеп дозволить розмістити станції ГЛОНАСС, то Росія отримає ”плацдарм на американській території, який значно збільшить точність російських керованих ракет”.

Вони також припускають, що станції можуть бути використані для розвіддіяльності безпосередньо з території США. Через ці підозри Білий дім відстрочив ухвалення остаточного рішення з питання розміщення станцій, поки Росія не надасть додаткові дані, а американські служби не підуть спільної позиції, повідомили виданню анонімні джерела в Держдепі й адміністрації президента.

”Я хотів би зрозуміти, чому США мають бути зацікавлені в заохоченні такого конкурента GPS, як російська система ГЛОНАСС, коли використання GPS у всьому світі є очевидною перевагою для США у багатьох відношеннях”, - цитує New York Times слова члена палати представників Конгресу Майка Роджерса, який раніше поцікавився у Пентагону оцінкою наслідків розміщення російський станцій для національної безпеки США.

Довідка УНІАН. У жовтні минулого року Віталій Давидов, який обіймав тоді посаду заступника керівника Роскосмосу, заявляв, що відомство планує розмістити у США вісім станцій. Він також підкреслював, що на території Росії діють 19 вимірювальних станцій американської системи GPS. Російська і американська сторони провели кілька зустрічей з цього питання, під час яких американці надали запит на додаткову інформацію щодо проекту.

ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) є російським аналогом американської Системи глобального позиціонування (GPS) і дозволяє визначати місце розташування та швидкість руху сухопутних, морських і повітряних об`єктів із точністю до 1 метра. Розгортання ГЛОНАСС розпочалося в жовтні 1982 року. Перший супутник ГЛОНАСС було виведено Радянським Союзом на орбіту 12 жовтня 1982 року. 24 вересня 1993 року систему було офіційно прийнято в експлуатацію.