У Сирії починаються перші за півстоліття президентські вибори

Претендувати на вищий державний пост може тільки уродженець Сирії, який останні 10 років жив на батьківщині. Його повинні підтримати не менше 35 з 250 депутатів Народної ради.

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Як відзначають спостерігачі, за президентське крісло не зможуть поборотися опозиціонери, які живуть за межами країни. Список кандидатів був затверджений на початку травня. До нього увійшли чинний президент Сирії Башар Асад, Хасан Абдель Ілляхі ан-Нурі, який належить до ліберальних кіл і опозиційний депутат парламенту Махер Абдель Хафіз Хаджар, передає «Ехо Москви».

Таким чином Вищий конституційний суд країни допустив до участі у виборах лише 3 кандидати з 24, які подавали документи на реєстрацію. Вибори пройдуть на територіях, які контролюються урядовими військами. Крім того, голосування вже відбулося в 38 посольствах Сирії по всьому світу.

Не змогли проголосувати через заборону влади громади у Франції, Німеччині, Бельгії та США. Також у виборах не братимуть участь біженці, які живуть в Лівані, Туреччині, Іраку та Йорданії, у яких немає відміток в паспортах про легальний перетин кордону.

Глава держави в Сирії обирається строком на 7 років і може залишатися на цій посаді не більше двох термінів.