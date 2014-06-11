Джоан Роулінг пожертвувала мільйон на кампанію проти незалежності Шотландії

Автор книг про Гаррі Поттера, яка живе в Единбурзі (Шотландія), публічно підтримала кампанію "Краще разом".

Про це пише BBC.

Пояснюючи своє рішення на її сайті, пані Роулінг сказала, що наявне "намагання ігнорувати ризики" серед людей, які агітують за незалежність Шотландії.

Вона також зазначила, що існують "крайні націоналісти, які люблять демонізувати усіх, хто не підтримує боротьбу за незалежність сліпо і беззастережно".

Виборці в Шотландії підуть на вибори 18 вересня вирішувати майбутнє своєї країни. Вони дадуть відповідь "так" або "ні" на запитання: "чи повинні Шотландії бути незалежною державою?"

У своєму виступі пані Роулінг сказала, що симпатизує своїм друзям по обидві сторони дебатів, але також додала: "моя нерішучість щодо ідеї незалежності Шотландії не має нічого спільного з відсутністю віри в чудових шотландських людей чи їхні досягнення".

"Проста істина полягає в тому, що Шотландія піддається тим же викликам 21-го століття, що і решта світу. Вона повинна конкурувати на тих самих глобальних ринках, захищатися від тих самих загроз і проводити відновлення крихкої економіки".

"Чим більше я слухаю аргументи кампанії за незалежність, тим більше я хвилююся про применшення та навіть заперечення ризиків. Всякий раз, коли порушуються великі питання - про нашу сильну залежність від нафтових доходів, про валютю, яку ми будемо використовувати, про можливе повернення в ЄС - розумні питання тонуть у морі звинувачень у "панікерстві", - стверджує Роулінг.