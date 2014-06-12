Суд Пакистану дозволив колишньому президенту Мушаррафу покинути країну

Ім'я Первеза Мушаррафа в 2013 році було включено в «чорний список» пакистанського МВС, захист звернулася в суд з проханням викреслити його ім'я зі списку. Колишній президент неодноразово заявляв, що має намір вилетіти в Дубай, щоб побачитися зі своєю хворий 95-річною матір'ю, яка перебуває там на лікуванні, передають РІА Новини.

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Адвокат колишнього президента Фарог Насім заявив, що суд Карачі наказав уряду виключити ім'я Первеза Мушаррафа зі списку протягом 15 днів. «Суд прийняв нашу апеляцію і наказав виключити ім'я Первеза Мушаррафа з контрольного списку на виїзд з країни. Постанова буде виконана через 15 днів», - сказав Фарог Насім.

Первез Мушарраф проходить обвинуваченим у справі про держзраду, а також ще по 4 справах. За версією слідства, він, займаючи з 2001 по 2008 роки посаду президента Пакистану, скоїв держзраду в 2007 році, коли ввів надзвичайний стан і наказав заарештувати членів верховного суду. За законами Пакистану, держзрада карається стратою або довічним ув'язненням. Справу про держзраду було ініційовано в 2013 році урядом Пакистану.