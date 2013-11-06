Екс-главу Пакистану Мушаррафа звільнили з-під домашнього арешту

Сума застави склала близько 1,8 тисячі доларів. Після внесення цієї суми суддя видав письмове розпорядження про звільнення Мушаррафа. Його вже отримали співробітники в'язниці, які забезпечують домашній арешт генерала в його резиденції Чак Шахзад поблизу Ісламабада, повідомляє РІА Новости.

Адвокат екс-президента Ільяс Сіддікі заявив, що тепер захист буде домагатися від суду вилучення Мушаррафа зі списку осіб, яким МВС забороняє залишати країну.

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Він також оголосив, що Мушарраф тепер "вільна людина", і він "може йти, куди завгодно", так більше не перебуває під домашнім арештом за всіма чотирма справами, де він проходить обвинуваченим.

Пакистанська газета DAWN зазначає, що Мушарраф, скоріше за все, залишиться під посиленою охороною в своїй резиденції, оскільки не неї може бути скоєно замах.

У понеділок суд Ісламабаду постановив звільнити під заставу Мушаррафа у справі про загибель людей під час штурму зайнятої ісламістами так званої "Червоної мечеті" в 2007 році. Мушарраф 10 жовтня був поміщений під домашній арешт у цій справі. За день до цього він був звільнений під заставу у справі про вбивство у 2006 році лідера націоналістів провінції Белуджистан Акбара Бугті. Це означало, що екс-президент, внісши заставу, міг незабаром покинути країну, оскільки раніше з нього було знято цей запобіжний захід і в інших справах.

У березні цього року вперше з 2008 року Мушарраф прилетів до Пакистану, щоб брати участь у парламентських виборах. Однак виборчкоми через судові справи не допустили його до участі у виборах. У квітні генерал був заарештований і поміщений під домашній арешт. Мушарраф проходить обвинуваченим у справі про вбивство Бугті, у справі про введення НС і арешт суддів Верховного суду в 2007 році, у справі про вбивство екс-прем'єра Беназір Бхутто в 2007 році і у справі про штурм мечеті.