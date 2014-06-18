Сенат Іспанії схвалив зречення короля Хуана Карлоса I
Сенат Іспанії більшістю голосів схвалив зречення короля Хуана Карлоса I від престолу.
Тим самим дано добро на коронацію принца Феліпе, яка відбудеться 19 червня, передає ИТАР-ТАСС.
Згідно з офіційним повідомленням, "за" проголосували 233 депутати, п'ять висловилися "проти", 20 утрималися. Серед тих, хто проголосував "проти" - в основному представники партії Ліві республіканці Каталонії, які вимагають референдуму про форму державного устрою країни.
У середу має відбутися підписання королем Акта про зречення. "Це буде коротка урочиста церемонія, на якій не буде виголошено офіційної промови", - зазначили в королівському палаці.
Читайте такожІспанський король відрікся від престолу
Хуан Карлос I прийняв рішення відректися від престолу на користь свого сина Феліпе 2 червня. Король пояснив своє рішення необхідністю передати справи "новому поколінню".
Згідно з конституцією Іспанії, в країні повинен був бути прийнятий спеціальний закон, який дозволить зійти на престол наслідному принцу.
Раніше закон вже схвалив конгрес (нижня палата іспанського парламенту).