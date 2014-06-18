Сенат Іспанії схвалив зречення короля Хуана Карлоса I

02:24, 18 червня 2014
Світ
0 0

Сенат Іспанії більшістю голосів схвалив зречення короля Хуана Карлоса I від престолу.

король испания Хуан Карлос / Reuters

Тим самим дано добро на коронацію принца Феліпе, яка відбудеться 19 червня, передає ИТАР-ТАСС.

Згідно з офіційним повідомленням, "за" проголосували 233 депутати, п'ять висловилися "проти", 20 утрималися. Серед тих, хто проголосував "проти" - в основному представники партії Ліві республіканці Каталонії, які вимагають референдуму про форму державного устрою країни.

У середу має відбутися підписання королем Акта про зречення. "Це буде коротка урочиста церемонія, на якій не буде виголошено офіційної промови", - зазначили в королівському палаці.

Читайте такожІспанський король відрікся від престолу

Хуан Карлос I прийняв рішення відректися від престолу на користь свого сина Феліпе 2 червня. Король пояснив своє рішення необхідністю передати справи "новому поколінню".

Згідно з конституцією Іспанії, в країні повинен був бути прийнятий спеціальний закон, який дозволить зійти на престол наслідному принцу.

Раніше закон вже схвалив конгрес (нижня палата іспанського парламенту).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter