Сенат Іспанії схвалив зречення короля Хуана Карлоса I

Тим самим дано добро на коронацію принца Феліпе, яка відбудеться 19 червня, передає ИТАР-ТАСС.

Згідно з офіційним повідомленням, "за" проголосували 233 депутати, п'ять висловилися "проти", 20 утрималися. Серед тих, хто проголосував "проти" - в основному представники партії Ліві республіканці Каталонії, які вимагають референдуму про форму державного устрою країни.

У середу має відбутися підписання королем Акта про зречення. "Це буде коротка урочиста церемонія, на якій не буде виголошено офіційної промови", - зазначили в королівському палаці.

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Хуан Карлос I прийняв рішення відректися від престолу на користь свого сина Феліпе 2 червня. Король пояснив своє рішення необхідністю передати справи "новому поколінню".

Згідно з конституцією Іспанії, в країні повинен був бути прийнятий спеціальний закон, який дозволить зійти на престол наслідному принцу.

Раніше закон вже схвалив конгрес (нижня палата іспанського парламенту).