Українці пікетували австрійське посольство у Варшаві через візит Путіна до Відня

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, українці виступили проти запрошення Путіна до однієї з держав Європейського Союзу та назвали ганебним таким вчинок австрійської влади.

"Протестуємо проти такої австрійської політики та війни і тероризму Росії", - заявив один із активістів Тарас Кравець, котрий відзначив, що РФ традиційно використовує енергоносії для "диктату" своєї політики.

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"Оплачуючи цей газ, Європейський Союз фінансує війну, яку веде Росія проти України. Щоденно в Україні гинуть люди, а Росія продовжує поставляти зброю", - додав він.

Він заявив, що події в Україні загрожують "гуманітарною катастрофою", котра може вплинути на ситуацію в східних державах - членах Євросоюзу.

Ще одна активіста Наталя Панченко зазначила, що низка держав ЄС насправді не підтримують Українську державу так, як декларують, про що може, зокрема, свідчити запрошення Путіна до Австрії.

"Те, що Путіна запрошують до європейської держави, свідчить, що не вся Європа з нами", - сказала вона.

Активістка теж звернула увагу на те, що багато мешканців західних європейських держав, серед яких вона згадала Німеччину, Францію та Австрію, "викривлено" сприймають події в Україні, оскільки їхні ЗМІ використовують як головне джерело інформації повідомлення російських медіа.

"Багато людей (в цих країнах) думають, що ми фашисти та бандерівці. Ми насправді ні перші, ні другі. Ми просто намагаємося відстоювати свої права", - заявила вона.

Учасники акції тримали плакати з написами, котрі засуджували російську політику в Україні, захоплення Криму та президента РФ, вигукували «Ганьба!», у тому числі німецькою мовою, та гуділи в дудки.

Панченко також додала УНІАН, що акцію вирішили організувати вчора після того, як дізналися про запрошення Путіна.

"Аби нас почули вже, бо кожен день є важливим, оскільки Україна перебуває у стані війни", - відзначила вона.

"Ми просимо підтримки України на міжнародній арені, просимо засудити дії Росії стосовно України, просимо не підтримувати тероризм, війну, яка відбувається сьогодні в Україні, просимо зупинити Путіна та ввести санкції проти Росії", - додала співрозмовник агентства.

Панченко зазначила, що таким чином українці, котрі живуть у Польщі, намагаються допомогти Україні.

"Оскільки не можемо робити це на Батьківщині, то робимо тут, як можемо", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, українські активісти у Варшаві останнім часом провели вже кілька акцій проти російської політики в Україні, в тому числі перед посольствами Франції та Росії та під час низки інших заходів.