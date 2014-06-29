Опитування: більше 70% японців побоюються, що країну втягнуть у війну

Побоювання, що Японія може бути втягнута у війну або міжнародний конфлікт після того, як уряд країни прийме рішення про можливість застосування права на колективну самооборону, поділяє 71% жителів цієї країни, такі дані опитування, проведеного газетою "Майніті", повідомляє РИА Новости.

Читайте такожЛитва закликає НАТО посилити заходи безпеки в Балтії через дії Росії

Тільки 19% заявили, що не бачать небезпеку для Японії, якщо добровільна відмова від права застосування сил самооборони для захисту союзників, декларована з 1980-х років, буде переглянута.

Згідно з травневим опитуванням громадської думки, 54% опитаних виступили проти перегляду і 39% - за. Видання зазначає, що чим більше уваги приділяється в суспільстві цього питання, тим більше зростає кількість противників перегляду.

Навіть серед прихильників перегляду 74% виступають за те, щоб застосування Японією свого права на колективну самооборону носило обмежений характер, і лише 20% виступили за те, щоб Японія могла застосовувати це право в повному обсязі.

Опитування проводилося 27-28 червня.

Як очікується, рішення про те, що Японія може застосовувати право на колективну самооборону, буде прийнято урядом країни у вівторок.

Японія, як і інші країни у відповідності з 51-ї статті Статуту ООН має право колективної самооборони, яке означає можливість застосування власних збройних сил для захисту союзників. Проте з 1981 року рішенням уряду про те, що "застосування права на колективну самооборону є перевищенням меж обумовленого 9-ю статтею Конституції права на самооборону", Японія фактично добровільно відмовлялася від цього права. Уряд Сндзо Абе вважає, що таке трактування права на самооборону не відповідає реаліям сьогоднішнього дня, і має намір дозволити застосування сил самооборони для захисту союзників.