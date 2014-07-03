Саркозі шокований звинуваченнями і заявляє про політичні маніпуляції

Про це колишній французький лідер заявив в інтерв'ю телеканалам TF1 і Europe1, уривки з якого просочилися в ЗМІ, пише ИТАР-ТАСС.

"Ситуація дуже серйозна, - заявив Саркозі. - Мова йде про політичне маніпулювання правосуддям. Французи повинні це знати". Екс-президент зазначив, що він був "глибоко шокований" висунутими проти нього звинуваченнями. "Робиться все можливе, щоб виставити мене у світлі, яке не відповідає дійсності, - переконаний Саркозі. - Я ніколи не вчиняв дій, які суперечать принципам правової держави і Республіки".

Водночас колишній президент Франції заявив, що не має наміру відмовлятися від політичних амбіцій, незважаючи на нове судове розслідування та обвинувачення на його адресу.

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Також Саркозі виступив з критикою дій судових слідчих, які дали санкцію на прослуховування його телефонів протягом майже року після того, як він покинув Єлисейський палац. Подібне рішення стосовно колишнього глави держави стало безпрецедентним в історії П'ятої республіки.

Минулої ночі французькі судді пред'явили Саркозі звинувачення за трьома статтями. Його підозрюють в активній корупції, використання в корисливих цілях порушення іншими особами таємниці слідства і в торгівлі впливом.