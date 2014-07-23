Із зони ізраїльсько-палестинського конфлікту евакуйовано 45 українців
Із зони ізраїльсько-палестинського конфлікту у зв'язку із загостренням безпекової ситуації евакуйовано 45 українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.
“Станом на сьогодні евакуйовано 45 громадян України”, - сказав Зварич.
За його словами, на даний час уточнюється інформація щодо кількості українців, які проживають на цій території і висловили бажання залишити зону конфлікту.
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Зварич зазначив, що, згідно з інформацією українських дипломатичних установ, жертв та постраждалих під час конфлікту серед громадян України немає.
Як повідомляв УНІАН, Ізраїльські війська більше двох тижнів бомблять сектор Гази, а чотири дні тому ввели в анклав піхоту і бронетехніку. Військові та політики називають метою операції, яка забрала життя майже 600 палестинців і 28 ізраїльтян, припинення палестинських ракетних обстрілів і знищення десятків транскордонних тунелів, які прорили бойовики для проведення масштабних диверсій в Ізраїлі.