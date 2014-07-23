Із зони ізраїльсько-палестинського конфлікту евакуйовано 45 українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

“Станом на сьогодні евакуйовано 45 громадян України”, - сказав Зварич.

За його словами, на даний час уточнюється інформація щодо кількості українців, які проживають на цій території і висловили бажання залишити зону конфлікту.

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Зварич зазначив, що, згідно з інформацією українських дипломатичних установ, жертв та постраждалих під час конфлікту серед громадян України немає.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїльські війська більше двох тижнів бомблять сектор Гази, а чотири дні тому ввели в анклав піхоту і бронетехніку. Військові та політики називають метою операції, яка забрала життя майже 600 палестинців і 28 ізраїльтян, припинення палестинських ракетних обстрілів і знищення десятків транскордонних тунелів, які прорили бойовики для проведення масштабних диверсій в Ізраїлі.