В Нідерланди прибули перші тіла жертв катастрофи рейсу МН17 (з місця подій)

У церемонії в аеропорту Ейндховен, де приземлилися два літаки з загиблими, участь взяли представники всіх країн, громадяни яких загиблих у цій жахливій катастрофі, король Нідерландів Віллем-Александр, королева Максіма, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Всі присутні стоячи спостерігали, як шість груп військових нідерландської армії йшли до літаків, щоб переносити труни з тілами загиблих. Все відбувалося у повному мовчанні доти, доки не був відданий наказ військовому з горном, який зіграв музику військової пошани.

Церемонія транслювалась у прямому ефірі, тож, у хвилині мовчання завмерла ціла країна…

Після цього військові віддали честь загиблим у військовому салюті. Прапори держав, в тому числі і український, було приспущено.

Після цього військові рушили до літаків, щоб забрати труни. Одночасно з цим на літовище в’їхала колона з сорока церемоніальних поховальних автомобілів, яку супроводжував ескорт військової поліції. З Ейндховену тіла будуть відвезені в Хілверсум, де буде проведена їх ідентифікація.

Військова церемонія пройшла дуже скромно – як про це просили члени родин загиблих.

Перед літаком у дві шеренги розташувалися по двадцять жалобних автомобілів. Труни повільно виносили одна за одною, кожну з них на плечах несли вісім військових. Коли труну клали в автомобіль, військові знову віддавали шану загиблому військовим салютом.

Було чути, як дехто з присутніх на сумній події плакали вголос. Але сама церемонія весь час проходила у повному мовчанні: тишу, окрім людського плачу, переривав лише сильний вітер, від якого брязкали залізні частин флагштоків із прапорами.

…Останніми о 17.30 було вивезено чотири труни. Їх від’їзд супроводжувався оплесками. Аплодували військовим – на знак подяки – присутні члени родин загиблих. Члени родин також оплесками подякували за присутність королю Віллему-Олександру та королеві Максимі, які після того поїхали з церемонії. Після них поїхав і прем’єр-міністр Марк Рютте.

Телебачення не показувало родичів жертв трагедії, що брали участь в церемонії. Однак, загалом в аеропорт прибули близько 200 людей, які втратили своїх близьких у небі над Донбасом.

Міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс та міністр оборони Жанін Хенніс-Пласхарт по завершенню церемонії особисто дякували членам екіпажів обох літаків за виконану сумну роботу. До Тіммерманса, згодом, підійшли декілька людей – членів родин загиблих, міністр зі співчуттям обняв одну з них.

О 17:50 колона з сорока траурних автомобілів виїхала з Ейндховену. Шляхи, якими було прокладено маршрут процесії, звільнений від інших засобів пересування на п’ять кілометрів перед і поза колоною.