Віце-прем'єр Великобританії підтримав ідею забрати у Росії чемпіонат світу з футболу

Як повідомляє РИА Новости, в інтерв'ю газеті Sunday Times у неділю він висловив думку, що заборона на прийняття спортивних заходів має бути частиною пакету санкцій ЄС проти Москви.

За його словами, влада РФ не може "весь час, знаєте, рухати терпіння міжнародного співтовариства на точку перелому", і при цьому "все ще мати привілей і честь отримувати похвалу в 2018 році за те, що вони приймають чемпіонат світу».

Росія отримала право провести ЧС з футболу-2018 в грудні 2010 року.

Раніше із закликом бойкотувати турнір виступив колишній тренер збірної Нідерландів Джон ван'т Схіп.

Представник блоку консерваторів у бундестазі Міхаель Фукс також заявив, що Росії слід позбавити турніру.

Ще на початку березня американські сенатори Марк Кірк і Ден Коатс звернулися до ФІФА з проханням призупинити членство Росії в організації та позбавити права проведення чемпіонату світу-2018, а також не пускати її команду на найближчий чемпіонат світу, який мав відбутися в 2014 році в Бразилії.

У розширений санкційний список ЄС, опублікований в офіційному журналі Євросоюзу в ніч на суботу, увійшли 15 осіб, серед яких директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев і голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.