Екс-тренер збірної Нідерландів пропонує бойкотувати ЧС з футболу-2018 у Росії

Про це він написав у своій сторінці у Твіттері.

"Я закликаю KNVB (Королівська футбольна асоціація Нідерландів), уряд Нідерландів та FIFA бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії у 2018 році", - написав ван 'т Схіп.

Читайте такожКеррі: Система ППО, яка збила "Боїнг", потрапила до сепаратистів з РосіїДжон ван 'т Схіп - колишній гравець Аякса і Дженоа, збірної Нідерландів. У якості тренера очолював збірну (2004-2008), "Аякс", "Твенте", мексиканську "Гвадалахару", зараз тренує футбольну команду "Мельбурн" в Австралії.

Нагадаємо, серед жертв катастрофи рейсу МН17 - громадяни як Нідерландів, так і Австралії. Австралія подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо катастрофи літака над Україною.