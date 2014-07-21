Екс-тренер збірної Нідерландів пропонує бойкотувати ЧС з футболу-2018 у Росії
Колишній футболіст - нідерландець Джон ван 'т Схіп (John van ’t Schip), який зараз тренує футбольну команду в Австралії, закликає бойкотувати чемпіонат світу по футболу в Росії у 2018 році.
Про це він написав у своій сторінці у Твіттері.
"Я закликаю KNVB (Королівська футбольна асоціація Нідерландів), уряд Нідерландів та FIFA бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії у 2018 році", - написав ван 'т Схіп.
Читайте такожКеррі: Система ППО, яка збила "Боїнг", потрапила до сепаратистів з РосіїДжон ван 'т Схіп - колишній гравець Аякса і Дженоа, збірної Нідерландів. У якості тренера очолював збірну (2004-2008), "Аякс", "Твенте", мексиканську "Гвадалахару", зараз тренує футбольну команду "Мельбурн" в Австралії.
Нагадаємо, серед жертв катастрофи рейсу МН17 - громадяни як Нідерландів, так і Австралії. Австралія подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо катастрофи літака над Україною.
Ik zeg oproep aan @KNVB Ned. Regering en #FIFA om #WK2018 in Rusland te #boycotten!! #MH017
— john van't schip (@johnvantschip7) July 20, 2014