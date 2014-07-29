Більше половини росіян довіряють вітчизняним ЗМІ - опитування

Про це свідчать результати соцопитування "Левада-центру".

Згідно з даними опитування, увага росіян до українських подій зберігається – 64% респондентів уважно стежать за тим, що відбувається.

Телебачення залишається головним джерелом інформації для переважної частини населення (94%), що сприяє повній упевненості в об'єктивності реальності, що подається там.

Також опитування показало, що «у конфлікті на південному сході України росіяни підтримують ополченців, визнаючи проведені на Донбасі (77%) і в Криму (86%) референдуми і схвалюючи участь російських добровольців у діях ополчення (66%)».

Разом з тим значна частина респондентів (51%) висловилася проти військового втручання Росії.

Читайте такожРосіяни вважають, що сильною їхню країну роблять армія і Путін - опитуванняКрім того, за даними опитування, для 63% росіян президент України Петро Порошенко залишається нелегітимним президентом України. Тільки 17% опитаних визнають його обрання законним.

Читайте такожАгентство Кисельова остаточно скотилось з котушок: омські ніндзя закликали Порошенка припинити АТО*** Опитування проводився 18-21 липня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1,6 тис. осіб віком 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів Росії. Статистична похибка даних досліджень не перевищує 3,4%.