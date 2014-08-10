Стала відома попередня причина аварії літака в Ірані

Турбогвинтовий літак Ан-140, що належав одній з місцевих авіакомпаній, виконував внутрішній рейс між Тегераном та містом Табес на сході Ірану.

За іншою інформацією, мова йде промаломісний пасажирський літак Iran-141 авіакомпанії Taban Airlines. Перший іранський пасажирський літак Iran-140, що вміщає до 52 пасажирів, був створений на базі Ан-140, повідомляє РИА Новости.

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Літак зазнав аварії практично відразу після зльоту в неділю вранці в районі міжнародного аеропорту в західній частині іранської столиці. Літак впав на густонаселений житловий район. Поки про жертви і руйнування на землі не повідомляється.

У той же час, за словами офіційного представника іранської рятувальної організації, які перебували на борту літака пасажири і члени екіпажу - попередньо 40 осіб - загинули.