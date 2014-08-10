В Ірані розбився пасажирський літак
09:03, 10 серпня 2014Світ
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В Ірані пасажирський літак місцевих авіаліній розбився на північному заході від Тегерана.
На борту перебували приблизно 40 пасажирів / radioscanner.ru
Про це передає сьогодні агентство ИТАР-ТАСС, посилаючись на ІРНА.
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На борту перебували приблизно 40 пасажирів. Подробиці інциденту поки не повідомляються.
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