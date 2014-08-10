МЗС: Українців на борту літака, що розбився в Ірані, не було - BBC
14:51, 10 серпня 2014Світ
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В авіакатастрофі загинули понад 40 людей.
На борту літака українців не було / Вікіпедія
На борту літака, який розбився в неділю вранці в Ірані, українців не було, повідомили BBC Україна в Міністерстві зовнішніх справ.
Раніше низка ЗМІ з посиланням на іранську інформагенцію повідомили, що пілотом літака Iran-141, який зазнав аварії, був українець.
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Літак упав у житлові квартали незадовго після зльоту з аеропорту Тегерана "Мехрабад". В катастрофі загинули понад 40 людей.
В останні роки Іран зазнав цілу серію аварій. Експерти звинувачують в цьому старий авіапарк і погане обслуговування машин.
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