МЗС: Українців на борту літака, що розбився в Ірані, не було - BBC

14:51, 10 серпня 2014
Світ
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В авіакатастрофі загинули понад 40 людей.

На борту літака українців не було / Вікіпедія

На борту літака, який розбився в неділю вранці в Ірані, українців не було, повідомили BBC Україна в Міністерстві зовнішніх справ.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на іранську інформагенцію повідомили, що пілотом літака Iran-141, який зазнав аварії, був українець.

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Літак упав у житлові квартали незадовго після зльоту з аеропорту Тегерана "Мехрабад". В катастрофі загинули понад 40 людей.

В останні роки Іран зазнав цілу серію аварій. Експерти звинувачують в цьому старий авіапарк і погане обслуговування машин.

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