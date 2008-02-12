Вибух у Сіднеї: евакуювали більше тисячі осіб

Більше тисячі осіб було евакуйовано внаслідок вибуху, що прогримів сьогодні в торговому центрі австралійського міста Сідней.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на представника поліції Джона ЛЬЮЇСА, причиною вибуху стало замикання в електропроводці на підстанції, розташованій у підвальному приміщенні, внаслідок чого вогонь охопив велику частину будівлі. "Роздратовані клієнти неохоче залишали магазини, - сказав Дж. ЛЬЮЇС, - Багато хто вважав, що в будівлі проводяться навчальні заняття і всіляко чинили опір евакуації".

В даний момент на місці події працюють аварійно-рятувальні служби. Відомості про потерпілих поки що не надходили.