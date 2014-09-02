Натішились: у Росії спадає ейфорія від анексії Криму - опитування

Число росіян, які радіють анексії Криму Росією і схвалюють її, падає.

Про це свідчить опитування російської соціологічної служби «Левада-Центр».

Відзначається, що почуття радості від анексії Криму серед респондентів знизилося на 7% (23% у квітні проти 16% у серпні), схвалення - на 6% (з 47% в березні і 46% у квітні до 40% у серпні).

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Готовність громадян в тій чи іншій мірі «платити» за Крим знизилась з 59% у березні 2014 року до 50% у серпні. Кількість респондентів, які «зовсім не готові» покласти на свої плечі утримання півострова зросла з 19% у березні до 28% в серпні.

Більше половини росіян (58%) розглядають негативну реакцію Заходу на українську політику Росії як прагнення натиснути на Росію, скориставшись українською кризою. Тільки 13% пов'язують таке ставлення Заходу з порушенням норм міжнародного права.

Зростає і усвідомлення того, що анексія Криму посилює ненависть українського народу по відношенню до Росії. Якщо в березні лише 17% респондентів вважали, що "кримська кампанія" не викликає в Україні особливих негативних почуттів до Росії, то в серпні ця цифра скоротилася до 9%. У той же час, 38% росіян тепер вважають, що анексія Криму викликала в Україні ненависть до Росії в цілому (проти 24% у березні).

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Опитування проведено 22-25 серпня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%