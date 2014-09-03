У Челябінську 4 години допитували дівчину-інваліда, якій охорона Путіна пошкодила руку - ЗМІ

14:07, 03 вересня 2014
Світ
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Постраждала каже, що Путін її побачив.

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Дівчина-інвалід, яку "скрутила" охорона Путіна,  просто хотіла  з ним поспілкуватися.

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, це сталося під час церемонії закриття чемпіонату світу з дзюдо, який проходив у Челябінську.

Дівчину звати Дінара Мухатдинова. Вона інвалід першої групи - діагноз ДЦП.  Хотіла попросити, щоб Путін допоміг людям з особливими потребами. Замість цього отримала неприємний досвід спілкування з охоронцями першої особи. Сам очільник Кремля і пальцем не поворухнув, аби охорона поводилася з дівчиною обережніше.

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"Ми очима зустрілися. Напевно, він (Путін – ред..)  бачив. Хотіла просто підійти до президента. Нічого мені не пояснювали. Навіть не  назвалися. Тримали чотири години. Рука довго боліла", - каже дівчина.

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