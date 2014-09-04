Меркель більше не зможе захищати Путіна - Der Spiegel

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, яке зауважує, що до цього часу Меркель була фактично адвокатом Путіна і блокувала рішення НАТО проти Росії. Тепер їй доведеться його покарати разом з іншими членами організації.

Видання пише, що саме Меркель відкидала жорсткіші санкції проти Кремля, які ЄС ввів у відповідь на його агресію проти України. Крім того, Польща і країни Балтії хочуть збільшити присутність військ НАТО на своїй території. Проте до цього часу Берлін виступав проти цього, не бажаючи викликати гнів у Путіна.

Читайте такожМеркель визнала протистояння між Україною і Росією

Також роками Німеччина не дозволяла НАТО розширити присутність в Європі американської системи ПРО і направляти її проти Росії. Коли в Україні спалахнув збройний конфлікт проти Росії, члени Альянсу зі Східної Європи вимагали посилити патрулювання своїх кордонів спільними силами. Меркель не відразу погодилася на цей крок.

На саміті в Уельсі Меркель збирається підтримати розміщення чотирьох нових військових баз НАТО в Балтії та Польщі. А також відправити 120 німецьких солдат на навчання в Східну Європу.

Критики стриманості Меркель в Альянсі дуже зраділи, коли новим головою Європейської ради став прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, країна якого виступала за жорстку протидію агресії Росії.

Джерело: Кореспондент