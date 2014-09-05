Білий дім: США готують нові санкції проти Росії

02:14, 05 вересня 2014
Світ
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США готують нові санкції проти Росії у зв'язку з кризою в Україні, заявив представник Білого дому, радник президента Барака Обами з питань безпеки Бен Родс.

сша / zr.ru

За його словами, ці санкції готуються у взаємодії з Євросоюзом, який планує оголосити додаткові обмежувальні заходи відносно Росії у п'ятницю, передає ВВС Україна.

"Ми працюємо над цим у взаємодії з європейцями", - сказав у четвер пан Родс.

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"Якщо Росія загострює (ситуацію в Україні), ми готові збільшити наш тиск", - сказав він, однак не назвав сектори російської економіки, яких можуть торкнутися нові санкції.

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