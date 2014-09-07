Імміграційну реформу в США відклали до виборів

У червні Обама обіцяв найближчим часом прийняти виконавчі укази для реалізації реформи, яка дасть можливість 11 мільйонам нелегальних мігрантів отримати американське громадянство, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами представників Білого дому, президент не хоче "політизувати" питання. На думку Обами, це завадить прийняттю повномасштабної реформи в майбутньому.

Читайте такожПрем'єр-міністр Британії запропонував позбавити пільг і депортувати іммігрантівНа думку журналістів, рішення президента принесе полегшення сенаторам-демократам, що невпевнено відчувають себе напередодні виборів.

Довідка. Законопроект про імміграційну реформу було схвалено Сенатом США ще у червні 2013 року, проте його так і не було прийнято Палатою Представників.