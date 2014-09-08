"Солдатські матері" Петербурга подадуть в суд на Мін'юст РФ за статус "іноземного агента"

Як повідомляє газета КоммерсантЪ, в організації заявили, що вона більше не підпадає під вимоги закону про НКО, що зобов'язує реєструватися в якості іноземного агента будь-якої організації із закордонним фінансуванням, чия діяльність визнана політичною.

Як заявила голова "Солдатських матерів Санкт-Петербурга" Елла Полякова, причини включення в реєстр їй незрозумілі, так як організація відмовилася від іноземного фінансування ще навесні

Читайте також"Солдатських матерів" Санкт-Петербурга оголосили іноземним агентомПретензії до "Солдатських матерів" з'явилися у прокуратури Санкт-Петербурга в липні поточного року. За підсумками перевірки представники прокуратури винесли НКО подання з вимогою зареєструвати статус іноземного агента. Як йдеться у зверненні до Мін'юсту, політичною діяльністю прокурори визнали публікацію на сайті НКО від 3 березня 2014 року. У ній керівник організації Елла Полякова закликала до дипломатичного врегулювання конфлікту на південному сході України.

Читайте такожСолдатські матері України звернулися до матерів військовослужбовців РФ із закликом зупинити війнуЯк йдеться в заяві НКО, зараз приводів для знаходження організації в реєстрі Мін'юсту фактично немає.

"Діяльність, розцінена як політична, припинена. Організація в даний час не здійснює будь-яких публічних закликів і не розміщує доповідей", - зазначають в НКО. Більш того, починаючи з 30 червня, йдеться у зверненні, організація працює виключно на кошти держпідтримки, які вона отримала в рамках конкурсу, проведеного організацією-оператором кремлівських грантів "Громадянська гідність".

"Цією заявою ми не оскаржуємо дії Мін'юсту, а лише просимо виключити нас з реєстру у зв'язку з тим, що ми не підпадаємо під визначення "іноземний агент". Це, звичайно, не означає, що з рішенням про внесення відомостей до реєстру ми згодні - це ще буде оскаржено в суді", - пояснив прес-секретар НКО Олександр Передрук.

Це перша спроба НКО покинути реєстр іноземних агентів, скориставшись такою процедурою. Однак шансів на успіх у "Солдатських матерів Санкт-Петербурга" мало. Як пояснили в Мін'юсті, у чинному законодавстві РФ така процедура не передбачена.