Березовський зустрічався з Патаркацишвілі за кілька годин до його смерті

Борис Березовський розповів Associated Press, що про смерть Бадрі Патаркацишвілі йому розповіли члени сім`ї останнього.

За їх словами, він помер близько 23.00 (01.00 середи за київським часом ) від серцевого нападу. Березовський додав, що, хоча Патаркацишвілі не був хворий, у вівторок при зустрічі він скаржився йому на серце. «Я бачив його вчора», - пояснив Березовський.

ВиданнюГазета.руБерезовський сказав, що йому поки нічого не відомо про обставини смерті Патаркацишвілі. «Мені нічого не відомо, крім того, що Бадрі пішов об 11 годині вечора. Я дізнався про це сьогодні пізно вночі, відразу ж приїхав до його будинку, але там все було оточено поліцією». За словами Березовського, тіла покійного він не бачив: «Я не бачив його, оскільки все було оточено поліцією».

Підсумки експертизи смерті бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі будуть оголошені сьогодні, заявив представник виборчого штабу колишнього кандидата в президенти Давид Шукакідзе.