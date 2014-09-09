США готують нові санкції проти Росії

Про це повідомила офіційний представник держдепартаменту США Марі Харф, передає ІТАР-ТАСС.

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"Сполучені Штати закінчують підготовку заходів, спрямованих на розширення і поглиблення наших санкцій проти фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії", - повідомила вона. "У нас є вже готові інструменти. Ми завершуємо підготовку пакету санкцій, але ми будемо приймати рішення на підставі того, що буде відбуватися протягом наступних декількох днів", - сказала Марі Харф.