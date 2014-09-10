Міноборони: Росія може створити "систему глобального удару" - BBC
19:40, 10 вересня 2014Світ
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Міністерство оборони Росії заявило, що може створити власну "систему глобального блискавичного удару". У відомстві не уточнили, як діє ця зброя.
REUTERS
Як підкреслив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, при цьому Росія буде виходити з оборонної доктрини розвитку озброєнь, передає BBC Україна.
"Росія може і буде змушена це зробити" у разі виникнення загрози, сказав Борисов після наради з розробки проекту Держпрограми озброєнь на 2016-2025 роки.
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