У КНДР розстріляли 22 жителів, які побували в Південній Кореї

Північнокорейських рибалок, які повернулися додому з територіальних вод Південної Кореї стратила влада, повідомляє південнокорейському агентству «Ренхап» обізнане північнокорейське джерело.

8 лютого два північнокорейські риболовецькі судна, на борту яких знаходилися 22 людини - 14 жінок, п`ятеро чоловіків і троє підлітків, опинилися в південнокорейських територіальних водах. У суботу національна розвідувальна служба повідомила, що їх відправили на батьківщину після того, як з`ясувалося, що вони не просять притулку в Південній Кореї і не є шпигунами.

Після повернення до Північної Кореї рибалок були негайно арештовано і таємно страчено розвідувальними службами.

Газета.ру