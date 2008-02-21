Фідель Кастро залишить собі одну регалію

Беззмінний лідер Куби Фідель Кастро залишиться ідеологом кубинського комунізму і шанованим політичним діячем, до порад якого уважно дослухаються, після відходу з поста глави держави, яку він займав протягом 49 років.

У Фіделя більше не буде владних повноважень, проте він залишиться першим секретарем правлячої Компартії і продовжить писати статті, присвячені внутрішнім і міжнародним питанням, і це говорить про те, що в одній з останніх комуністичних країн світу, швидше за все, не відбудеться разючих змін.

Новим лідером Куби, швидше за все, стане брат Кастро Рауль, якому Фідель передав свої повноваження у середині 2006 року, перенісши операцію на кишечнику.

Очікується, що Національна асамблея, парламент Куби, оголосить про призначення 76-річного Рауля Кастро на пост глави держави в ході засідання в неділю.

Відставка Фіделя викликала у його супротивників надії на те, що в країні почнуться зміни, а США закликали Кубу до демократичних перетворень. Проте реакція самих кубинців виявилася стриманою.

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