У відповідь на санкції Росія може заборонити імпорт холодильників

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв.

За словами російського міністра, відповіддю на західні санкції, крім обмеження імпорту автомобілів і товарів легкої промисловості, може стати заборона імпорту холодильників, а також поставок продукції нафтохімії.

"Необхідність введення цих заходів поки опрацьовується", - уточнив він.

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Нагадаємо, 12 вересня вступив в силу новий пакет санкцій ЄС. Напередодні в російському уряді заявляли, що відповіддю на ці санкції може стати заборона імпорту автомобілів і деяких видів продукції легкої промисловості.