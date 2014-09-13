У відповідь на санкції Росія може заборонити імпорт холодильників
00:59, 13 вересня 2014Світ
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У відповідь на західні санкції Росія планує заборонити імпорт холодильників та продукції нафтохімії.
У відповідь на санкції Росія може заборонити імпорт холодильників / tbestway.com
Як повідомляє РИА Новости, про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв.
За словами російського міністра, відповіддю на західні санкції, крім обмеження імпорту автомобілів і товарів легкої промисловості, може стати заборона імпорту холодильників, а також поставок продукції нафтохімії.
"Необхідність введення цих заходів поки опрацьовується", - уточнив він.
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Нагадаємо, 12 вересня вступив в силу новий пакет санкцій ЄС. Напередодні в російському уряді заявляли, що відповіддю на ці санкції може стати заборона імпорту автомобілів і деяких видів продукції легкої промисловості.
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