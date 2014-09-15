В Амстердамі влаштували помідорні бої на знак протесту проти санкцій Росії

Вчора, 14 вересня, сотні молодих голландців влаштували помідорні бої на площі Дам у центрі Амстердама, неподалік від королівського палацу.

Акцію провели на знак протесту проти санкцій Росії, які блокують постачання європейської свіжої плодоовочевої продукції, повідомляє Associated Press.

Квиток на битву перезрілими помідорами тривалістю 1 година коштував 15 євро, всього у заході взяли участь близько 1 тисячі осіб.

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Організатор томатного бою Джоеп Вербант повідомив, що виручені кошти передадуть фермерам, які постраждали від російського ембарго.

Ідею акції запозичили у знаменитого щорічного іспанського фестивалю "Ла Томатіна", який проходить в Буньолі (провінція Валенсія).

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Для акції в Амстердамі організатори придбали 120 тисяч перестиглих томатів, визнаних непридатними для споживання.

Шлам, залишений від розчавлених овочів, пообіцяли прибрати з центральної площі, і відправити на виробництво біогазу.