Поліція ідентифікувала тіло загиблого під час заворушень у Белграді, повідомляє “5 канал ”.

Це 21-річний сербський юнак, який народився у Косово. Прокуратура розшукує організаторів протестів у сербській столиці, під час яких були поранені більш як півтисячі людей.

У ніч на п`ятницю на знак незгоди із проголошенням назележності Косово сербські націоналісти громили посольства західних країн, вітрини крамниць та автомобілі. Протести були інспіровані владою, однак офіційний Белград висловив жаль, що все вийшло саме так - планувалися мирні акції, відзначає телеканал.