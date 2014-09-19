Прокуратура Грузії арештувала майно Саакашвілі та його дружини, матері і бабусі

"Серед арештованого майна навіть старенький автомобіль бабусі Саакашвілі і її земельна ділянка", - сказав адвокат.

За його словами, захист має намір звернутися до Страсбурзького суду з прав людини, повідомляє Новини-Грузія.

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"У постанові прокуратури немає ніякого пояснення причин накладення арешту на майно",- заявив Кахідзе журналістам.

В даний час Саакашвілі, який покинув Грузію після інавгурації нового президента восени минулого року, оголошений на батьківщині в міждержавний розшук. Головна прокуратура Грузії кілька місяців тому почала кримінальне переслідування Михайла Саакашвілі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень і розтраті державних коштів.