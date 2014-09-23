В Австралії жінку госпіталізували з підозрою на лихоманку Ебола

Про це повідомляє місцеве видання 9News. Повідомляється, що жінка нещодавно повернулася з конференції, що проходила в Західній Африці.

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В даний час пацієнтка перебуває в ізоляторі королівського госпіталю міста Перт. Проводяться відповідні аналізи для того, щоб підтвердити або спростувати передбачуваний діагноз, на цю процедуру відведено 24 години, повідомляє Lenta.ru.

Раніше в Австралії був госпіталізований чоловік зі схожими симптомами, однак пізніше з'ясувалося, що він хворий менш серйозним захворюванням, ніж лихоманка Ебола.

Медики закликали до спокою у зв'язку з інцидентом. За їх словами, ризик того, що заражені вірусом люди прибудуть в Австралію, вважається дуже низьким.

Спалах лихоманки Ебола почалася в лютому цього року в Гвінеї, пізніше вірус розповсюдився на сусідні Сьєрра-Леоне, Ліберії і Нігерію. Наприкінці серпня стало відомо, що небезпечне захворювання дісталося до Демократичної Республіки Конго і Сенегалу.

Від лихоманки, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), померли 2 тисячі 803 чоловік, а всього зареєстровано 5 тисяч 843 випадків захворювання. В організації зазначили, що боротьба з небезпечним вірусом обійдеться в мільярд доларів.