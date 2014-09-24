Президент Чехії каже, що отримав погрози від «Ісламської держави»
Лист з погрозами і білим порошком, який у середу надійшов на адресу президента Чехії Мілоша Земана, писали «ісламісти».
Про це Земан заявивна прес-конференції у чеському місті Злін, де перебуває з візитом, передає Радіо Свобода.
«Цікаво, що лист написаний від імені «Ісламської держави» і що він, зокрема, містить протест проти того, що Чеська Республіка постачає зброю курдській «Пешмерзі», – зазначив Мілош Земан.
Він каже, що не здивується, якщо білий порошок у конверті виявиться «борошном, цукром чи у найгіршому випадку – порошком до прання білизни».
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У середу вранці на адресу Празького Граду – резиденції президента Чеської Республіки, надійшов лист, який містив погрози і білий порошок.
Лист написаний чеською мовою і був адресований особисто президенту Мілошу Земанові.
Поліцейські фахівці зараз вивчають вміст листа. Як заявила речниця Президії поліції Чехії Яна Мацалікова, експертиза може тривати і кілька днів.