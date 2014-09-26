У Росії зняли пафосну рекламу доріг, які належать до найгірших у світі

Ролик було опубліковано на офіційному каналі Росавтодору в youtube 23 вересня.

З нього можна дізнатися, що дороги об'єднують Росію, і є "кровоносними судинами країни", про "високі технології та передові рішення", про те, що російські дороги єднають країну "крізь час і простір", а також подивитися якісну комп'ютерну графіку.

"Автомобільні дороги надійно скріплюють Росію", - стверджують автори ролика.

При цьому дороги Росії давно і стабільно мають репутацію одних із найгірших у світі.

Читайте такожНайбільший регіон Росії позбудеться доріг і мостів через КримТак, за даними самого Росавтодору на 2011 рік, у Росії 28,5 тис. км трас не відповідають мінімальним вимогам плавності дорожнього покриття. А до 35,1 тис. км російських доріг не можна висунути навіть наймінімальніші вимоги щодо кількості дефектів.

За даними Світового банку, за якістю доріг Росія розташувалася майже в самому кінці світового рейтингу - на 111-му місці, випереджаючи тільки Киргизстан, Болгарію, Україну, Польщу та Румунію, повідомляло російське видання rb.ru в серпні 2011.

У 2013-му російські дороги потрапили до десятки найгірших за версією Світового економічного форуму. Тоді Росія випередила Румунію та Молдову, і поступилася Таджикистану, Казахстану та Азейбарджану, поділивши одну сходинку з Україною.

Цього року в рейтингу Світового економічного форуму Росія показала істотний прогрес і посіла 11-те з кінця місце (136-те), у той час як Україна потрапила в топ-3 найгірших.

Прикметно, що за даними газети "Известия", Росавтодор належить до десятки найактивніших споживачів рекламних послуг серед держорганів Росії.