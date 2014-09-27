Очільник Каталонії підписав закон про референдум щодо незалежності

14:50, 27 вересня 2014
Світ
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Президент іспанського автономного регіону Каталонія Артур Мас підписав закон про референдум про незалежність 9 листопада.

Reuters

Водночас центральна влада вважає запланований референдум нелегітимним, повідомляє Reuters.

"Каталонія хоче говорити. Хоче бути почутою. Хоче голосувати. Зараз правильний час і ми маємо законні підстави так зробити", - сказав Мас у промові каталонською, іспанською та англійською одразу після церемонії підписання закону.

Читайте такожУ Каталонії схвалили закон, що дозволяє провести референдум про відокремлення від ІспаніїМадрид закликає не проводити референдум, який вважає антиконституційним. У  зв'язку з цим у понеділок на засідання збереться Кабінет міністрів Іспанії. 

Каталонія - багатий автономний регіон на північному сході Іспанії, частка якого в економіці країни складає близько 20%. У Каталонії є власна офіційна мова і відмінна від іспанської культура. Як показують опитування, істотна частина каталонців бажає незалежності.

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