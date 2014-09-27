Очільник Каталонії підписав закон про референдум щодо незалежності

Водночас центральна влада вважає запланований референдум нелегітимним, повідомляє Reuters.

"Каталонія хоче говорити. Хоче бути почутою. Хоче голосувати. Зараз правильний час і ми маємо законні підстави так зробити", - сказав Мас у промові каталонською, іспанською та англійською одразу після церемонії підписання закону.

Читайте такожУ Каталонії схвалили закон, що дозволяє провести референдум про відокремлення від ІспаніїМадрид закликає не проводити референдум, який вважає антиконституційним. У зв'язку з цим у понеділок на засідання збереться Кабінет міністрів Іспанії.

Каталонія - багатий автономний регіон на північному сході Іспанії, частка якого в економіці країни складає близько 20%. У Каталонії є власна офіційна мова і відмінна від іспанської культура. Як показують опитування, істотна частина каталонців бажає незалежності.