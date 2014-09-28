Росія висунула на здобуття "Оскара" фільм з нецензурною лексикою

Як передає радіо «Свобода», ця картина удостоєна нагород Каннського кінофестивалю за кращий сценарій і Мюнхенського кінофестивалю як кращий іноземний фільм. При цьому через нецензурну лексику ”Левіафан” не був показаний на Міжнародному кінофестивалі в Москві, і з тієї ж причини під питанням опинився і прокат фільму у російських кінотеатрах.

Російський міністр культури Володимир Мединський відмовлявся видавати прокатне посвідчення картині і заявляв, що кіно Звягінцева ”не постраждає від того, що з нього виріжуть мат”. У липні ”Левіафан” все ж отримав дозвіл на показ, продюсер картини Олександр Роднянський повідомив, що мат в фільмі буде ”запікано”.

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З першого липня в Росії набула чинності заборона на використання ненормативної лексики в засобах масової інформації, при публічному виконанні творів мистецтва на телебаченні, в театрах, кіно, на концертах і виставках. За кілька днів до прийняття закону в низці міст Росії пройшла загальнонаціональна акція на захист культури, учасники якої закликали не вводити обмеження.