Лідеру КНДР зробили операцію на ногах
Кім Чен Ина поклали під ніж хірурга.
Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває на лікуванні у госпіталі Bonghwa Clinic в Пхеньяні.
Як пише "Чосон ільбо" з посиланням на джерело, в середині вересня він переніс операцію на щиколотках, передає ТСН.ua.
"Я чув, що Кім Чен Ин отримав травму правої щиколотки в червні під час інспекцій. У підсумку - у нього травма обох щиколоток", - повідомляє видання.
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Західні ЗМІ зазначили, як під час однієї з церемоній в Пхеньяні лідер КНДР помітно кульгав.
Міжнародні експерти вважають, що крім можливих проблем зі здоров'ям Кім Чен Ин може тимчасово уникати появ на публіці через неспокійну обстановку в Пхеньяні.
Раніше повідомлялося, що голова МЗС КНДР під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН запропонував возз'єднати Північну та Південну Корею.