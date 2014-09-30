Лідеру КНДР зробили операцію на ногах

Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває на лікуванні у госпіталі Bonghwa Clinic в Пхеньяні.

Як пише "Чосон ільбо" з посиланням на джерело, в середині вересня він переніс операцію на щиколотках, передає ТСН.ua.

"Я чув, що Кім Чен Ин отримав травму правої щиколотки в червні під час інспекцій. У підсумку - у нього травма обох щиколоток", - повідомляє видання.

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Західні ЗМІ зазначили, як під час однієї з церемоній в Пхеньяні лідер КНДР помітно кульгав.

Міжнародні експерти вважають, що крім можливих проблем зі здоров'ям Кім Чен Ин може тимчасово уникати появ на публіці через неспокійну обстановку в Пхеньяні.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС КНДР під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН запропонував возз'єднати Північну та Південну Корею.