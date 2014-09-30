У Росії офіцеру дали термін за ремонт в Україні ноутбука з секретними документами

Ноутбук, в якому військовий зберігав секретні документи Міноборони і уряду Росії, опинився в руках громадян України, повідомляє Lenta.ru.

Засуджений з 2009 року обіймав посаду начальника п'ятого відділу Управління начальника військ радіоелектронної боротьби, відповідаючи за організацію радіоелектронної захисту. За родом своєї діяльності Зайченко мав допуск до відомостей з грифом «Цілком таємно» та «Особливо важливо».

Слідством встановлено, що частину секретних відомостей військовий зберігав у своєму ноутбуці, який після поломки віддав для ремонту своїй сестрі, що має українське громадянство. Та, у свою чергу, вивезла портативний комп'ютер на територію України, де віддала пристрій двом комп'ютерним майстрам для ремонту та вилучення інформації на ньому.

Читайте такожНа Донеччині затримали заступника прокурора, який "зливав" секретну інформацію бойовикамЯк випливає з вироку, після ремонту у розпорядженні українських громадян опинився секретний наказ міністра оборони і постанова уряду, що регулюють систему радіолокаційної боротьби. «Тяжких наслідків при цьому не настало», - сказано у вироку.

Сам Зайченко під час процесу неодноразово змінював свідчення. На початковому етапі він заперечував передачу ноутбука для ремонту в Україну, однак пізніше повністю погодився з обвинуваченням і був відпущений з СІЗО. У суді фігурант зайняв проміжну позицію, підтвердивши передачу ноутбука для ремонту, але заперечуючи утримання в пам'яті пристрою секретної інформації.

Згідно з вироком, полковник Зайченко не мав наміру продати дані, що становлять державну таємницю, з цієї причини його не звинуватили в державній зраді. Суд визнав його винним в умисному розголошенні відомостей, що охороняються державою (частина 1 статті 283 Кримінального кодексу РФ).

Враховуючи позитивні характеристики Зайченка, його заслуги на військовій службі, а також відсутність тяжких наслідків, суд постановив призначені військовому два роки позбавлення волі вважати умовними. Після закінчення цього терміну суд заборонив фігуранту займати посади на державній або військовій службі протягом двох років.